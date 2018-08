Die Hitzewelle beschert zwar den Freibädern eine gute Auslastung und macht vermutlich Sonnenanbetern Freude, vor allem aber sorgt sie für Probleme. Bestes Beispiel dafür ist ein Teich in Seitenstetten. Weil das Wasser zu warm wurde, mangelte es an Sauerstoff und hunderte Fische sind verendet.

Natürlich zittern auch die Bauern ob der anhaltenden Dürre bereits um ihre Mais-, Rüben- und Sojaernte. Und Landwirte in Ungunstlagen müssen schon seit Wochen Wasser zu ihren Gehöften karren, um ihre Tiere zu versorgen.

Was die Trockenheit wirklich schlimm macht, ist die Gewissheit, dass sie nicht die Ausnahme ist, sondern in den kommenden Jahren eher zur Regel werden wird. Der Klimawandel lässt grüßen, ob es Donald Trump nun glauben will, oder nicht.

Es wird ein Umdenken notwendig sein, von der Politik, die sich überlegen muss, wie man künftig Regenwasser in großem Stil bunkern kann, aber auch von jedem einzelnen Bürger.

Die Zeiten, wo Wasser ein Gut war, das in Hülle und Fülle zur Verfügung stand, sind nun endgültig vorbei.

