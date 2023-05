Die Gesundheit ist in Amstetten derzeit politisch das Thema Nummer eins. Seitdem der Hilferuf eines Mitarbeiters des Landesklinikums in der NÖN erschienen ist, hören die Debatten nicht mehr auf.

Das ist auch gut so, weil die medizinische Versorgung natürlich hohe Priorität hat. Dass sich ÖVP und SPÖ gegenseitig vorwerfen, mit dem Thema Parteipolitik auf dem Rücken der Pflegemitarbeiter und der Bevölkerung zu betreiben, ist allerdings entbehrlich - aber so ticken die Parteien in Amstetten derzeit eben. Spätestens beim runden Tisch am 21. Juni zum Thema Pflege ist dann jedoch Konstruktivität gefordert.

Zum Glück gibt es in Sachen Gesundheit auch Erfreuliches. Seit der Pensionierung von Hautarzt Fritz Gruber war die Region mit Dermatologen mit Kassenvertrag dramatisch unterversorgt. Dass es Stadtchef Christian Haberhauer gelungen ist, mit Hautärztin Claudia Mackowitz eine Vereinbarung über die Eröffnung einer Ordination zu treffen, ist daher wahrlich eine gute Botschaft.