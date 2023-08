Es brennt der Hut

Hut ab vor dieser Leistung! Dass der Lions Club Amstetten im Clubjahr Unterstützungsleistungen im Wert von 78.000 Euro geleistet hat, ist aller Ehren wert. Dieses unentgeltliche Engagement kann nicht genug gewürdigt werden, eine großartige Leistung.

Dass aber immer mehr Menschen Probleme haben, Grundbedürfnisse wie Wohnen, Heizen, Essen selbst decken zu können, ist alarmierend. Laut Lions drehen sich die Anfragen immer mehr um essenzielle Dinge. Diese Armut ist oft nicht sichtbar. Dass sie existiert, zeigt die Bilanz.

Gleichzeitig berichten große Energieunternehmen von Rekordgewinnen. Da läuft etwas gehörig schief. Auf Dauer kann es nicht Aufgabe des Lions Clubs sein, grundsätzliche Staatsaufgaben zu übernehmen. Der Kampf gegen Armut wäre gerade in einem wohlhabenden Staat in erster Linie Aufgabe der Politik, von der Regierung abwärts. Diese schafft es aber augenscheinlich nicht, entsprechende Schritte zu setzen. So brennt der Hut bald lichterloh.