Die Ärztemisere wird im Bezirk immer deutlicher spürbar. St. Georgen am Ybbsfelde sucht seit Monaten vergeblich einen Praktiker, Ennsdorf ebenso und in Mauer gibt es schon seit über einem Jahr keinen Hausarzt mehr.

Der Ärger des Hausmeninger Mediziners Josef Weinhart über die Tourismusabgabe ist im Grunde nur ein Hilferuf, weil der Ansturm an Patienten kaum mehr zu bewältigen ist. Dass ab Jänner in Mauer im Rahmen der Landarztgarantie wieder ein Arzt zehn Stunden in der Woche ordinieren wird, wird den Druck ein wenig mindern, das Problem aber nicht lösen.

Das können letztlich wohl nur strukturelle Maßnahmen wie eine Erhöhung der Studienplätze für Medizin und wohl auch eine Anpassung der Honorare der praktischen Ärzte. Denn natürlich geht es auch ums liebe Geld. Das zeigt die Tatsache recht deutlich, dass sich für Ordinationen mit einer Hausapotheke, die zusätzliche Einnahmen bedeutet, viel leichter Bewerber finden lassen.