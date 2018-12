Dass die ÖVP und die FPÖ dem Budgetentwurf in Amstetten nicht zugestimmt haben, hat sicher nicht allein inhaltliche Gründe. Die beiden Parteien stecken damit auch schon die Fronten für die Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 ab. Denn dann wird es natürlich ihr gemeinsames Ziel sein, die rotgrüne Mehrheit zu brechen.

Ein wenig mehr an Inhalt werden sich die Wähler aber vor allem von der FPÖ wohl zurecht erwarten dürfen. Wenn die Freiheitlichen fordern, dass bei der AVB gespart werden muss, sollten sie schon auch den Mut haben, zu sagen, bei welchen Leistungen. Was die ÖVP anbelangt, hat sie zwar recht mit ihrer Kritik, dass in Sachen Stadtsaal und Bauhof in Hausmening bisher wenig weitergegangen ist. Andererseits wissen VP-Ortsparteiobmann Geister und seine Kollegen genau, wie viel davon abhängt, ob das Land der Stadt Flächen auf der Landeswiese verkauft. Da wäre es durchaus an ihnen, sich bei ihren Parteikollegen im Land dafür massiv stark zu machen.