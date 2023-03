Fußballfest vor der Tür

König Fußball ist retour. Nach der über viermonatigen Winterpause ist die Freude bei Kickern und Fans groß, dass es wieder losgeht. Nach der 1. Landesliga starten am Wochenende auch die übrigen Ligen wieder. Für Spieler und Trainer ist ein guter Start in die Frühjahrssaison, am besten mit einem Sieg, natürlich wichtig. Noch wichtiger ist der Auftakt, wenn es gegen den direkten Lokalrivalen geht. In der 2. Landesliga West kommt es zum Auftakt gleich zum „Spiel des Jahres“.

Seitenstetten empfängt dabei den Rivalen aus St. Peter. Die Heimischen wollen sich für die Pleite im Herbst revanchieren. Doch für St. Peter könnte der Start mit einem Derbysieg den benötigten „Push“ bringen, um im Titelkampf weiter voll mit dabei zu sein. Wenn das Wetter mitspielt, spricht man unter vorgehaltener Hand sogar davon, die 1.000 Zuseher-Marke erreichen zu können. Es ist also alles angerichtet.