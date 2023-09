Die Gemeinderatssitzung in Amstetten in der Vorwoche war ungewöhnlich. Zum einen gab es die üblichen verbalen Scharmützel zwischen der SPÖ und der ÖVP – vor allem bei der Frage, ob alle Becken im neuen Stadtbad mit fixen Hebeliften für Menschen mit Handycap ausgerüstet sein sollen. Sowieso seltsam, warum man sich da nicht schon vor Monaten mit dem KOBV (größter Behindertenverband Österreichs) zusammengesetzt hat. Der hat in Amstetten immerhin 300 Mitglieder und weiß wohl, was die brauchen.

Zum anderen schlugen beide Parteien aber auch andere, fast versöhnliche Töne an. So wurde von der Regierungsmehrheit nicht jeder Antrag der SPÖ reflexartig abgelehnt. Vor allem ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer versuchte sowohl bei der Debatte über die Hebelifte als auch bei der Diskussion über den Fun-Court in der Parksiedlung zu vermitteln. Das trug ihm diesmal statt Rücktrittsaufforderungen vonseiten der SPÖ sogar ein Dankeschön von Vize Riegler ein.

Ein guter Anfang von beiden Seiten. Weiter so!