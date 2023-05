Im Vorjahr war es still

Das Quartier A wird in Amstetten wohl so lange ein politischer Reibebaum bleiben, bis das Areal tatsächlich bebaut ist. Mit einem hat die SPÖ auf jeden Fall recht. Im Vorjahr war es relativ still um das städtebauliche Hoffnungsgebiet. Wenn im Hintergrund Weichen gestellt wurden, drang davon wenig an die Öffentlichkeit. Schon überfällig ist die Entscheidung darüber, ob die IFE von Kematen ins Quartier A übersiedeln wird (die NÖN berichteten). Kein Wunder, wenn da Zweifel daran aufkommen.

Verzögert hat sich auch der Startschuss für den Umbau der Remise durch die ecoplus - ursprünglich für Frühjahr 2023 avisiert, heißt es jetzt im Laufe des Jahres.

Immerhin wurde aber kürzlich der erste Bauplatz ausgeschrieben - mit 250 Wohnungen. Bis Juli soll klar sein, welcher Bauträger den Zuschlag erhält. Mal sehen: Vielleicht rollen ja im Jahr 2025 tatsächlich die ersten Bagger.