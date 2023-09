Innovatives Projekt

Soll man als Gemeinde ein altehrwürdiges Gebäude erhalten, weil es unverzichtbarer Teil des Ortsbildes ist? Die Antwort muss ja lauten, wenn man eine sinnvolle Nachnutzung dafür hat, eine Sanierung baulich möglich ist und die Kosten derselben in vertretbarem Rahmen bleiben.

Eben deshalb sollte in Seitenstetten ein Großteil des Schwesternhauses mit seiner 150-jährigen Geschichte erhalten bleiben. Doch Bausachverständige rieten ab, weil die Decken marod sind und die Wände feucht. Also wird nun abgerissen und neu gebaut, was durchaus auch auf Kritik stößt.

Doch wie meinte Abt Petrus, der ja wirklich viel Erfahrung mit der Sanierung alter Gebäude hat, so treffend: „Man muss eine Idee verfolgen, dann aber eben auch Abstriche machen.“

Klar ist: Insgesamt legt die Gemeinde Seitenstetten mit dem Vierkanter der Gesundheit – der eine Seniorentagesbetreuung der Caritas und Ärztepraxen beherbergen wird - ein innovatives und zukunftsweisendes Projekt für die ganze Region vor.