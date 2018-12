Der Breitbandausbau wird in den kommenden Jahren ohne Zweifel eine große Herausforderung für die Gemeinden im Bezirk sein. Viele legen zwar ohnehin schon bei jedem Bauprojekt Leerrohre in die Künetten, dennoch ist es von da an noch immer ein breiter Weg, bis tatsächlich ein Glasfaserkabel direkt zum Firmenareal oder zum Einfamilienhaus führt.

Es muss ein Betreiber für das Leitungsnetz gefunden werden und dann auch noch ein Internetanbieter. Die schauen natürlich sehr genau darauf, ob sich die Investition für sie auch rechnet – und das macht es gerade für kleine Landgemeinden schwierig, die Hightech-Infrastruktur herzustellen. Dass sie dringend benötigt wird, zeigt sich am Beispiel der Firma Systron in Wolfsbach.

Sie stellt Maschinen zur Glasverarbeitung her und jongliert mit Datenmengen, die über Kupferkabel schwer übertragbar sind. Mittelfristig kann das schnelle Internet für manche Unternehmen im Bezirk wohl auch zur Überlebensfrage werden. Die Zeit drängt also.