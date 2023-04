Keine Heilmittel in Sicht

Wieder einmal kommt ein Hilferuf aus dem Landesklinikum Amstetten. Ein Mitarbeiter berichtet von Überlastung und unzähligen Überstunden. Betriebsratsvorsitzende Margit Huber bestätigt die Personalmisere und weist einmal mehr darauf hin, dass man den Schlüssel für die Berechnung der benötigten Dienstposten ändern müsste.

Langfristig macht das sicher Sinn. Kurzfristig wird es die Probleme in den Landeskliniken nicht lösen. Denn selbst wenn mehr Posten vorhanden wären – wie sollte man sie besetzen? Es herrscht ja jetzt schon ein Mangel sowohl an Ärzten als auch an Pflegekräften. Die Pandemie mit all ihren Verwerfungen hat noch dazu beigetragen, die Attraktivität dieser Berufe zu schmälern.

Im Grunde ist inzwischen in Österreich das ganze Gesundheitssystem selbst zum Patienten geworden. Die Politik doktert zwar daran herum, ein Heilmittel ist aber nicht in Sicht.