Klar Schiff machen

Wäre die SPÖ die Titanic, dann wäre die Auszählungspanne ihr Eisberg. Nach all den Turbulenzen um die Mitgliederbefragung und den Parteitag hatten am Samstag auch die Genossen im Bezirk gehofft, dass das leckgeschlagene Schiff wieder flott gemacht und in Fahrt gebracht werden kann – auch, wenn sich nicht alle über den neuen Kapitän Hans-Peter Doskozil freuten.

Und dann kam der Eisberg – der Fehler bei der Auszählung. Waidhofens Vizebürgermeister Armin Bahr bringt es auf den Punkt: „Das ist dilettantisch und peinlich!“ Leid tun können einem wirklich die kleinen SPÖ-Funktionäre in den Gemeinden, die mit viel Idealismus und in ihrer Freizeit für ihre politische Überzeugung eintreten und über die sich in den nächsten Wochen Hohn und Spott ergießen wird.

Bezirksparteiobfrau Ulrike Königsberger-Ludwig entschuldigt sich für ein Desaster, für das sie nichts kann. Das ist löblich, aber nicht genug. Die Genossen dürfen zurecht erwarten, dass der neue Kapitän Andreas Babler in der Bundes-SPÖ klar Schiff macht!