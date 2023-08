Kreative Lösungen

Der Saisonauftakt beim Zweitligisten Amstetten verlief bisher gelinde gesagt suboptimal. Zwei Spiele, null Punkte und der damit verbundene letzte Tabellenrang.

Die Gründe für den misslungenen Start. Zuerst: ein Umbruch im Sommer. Auf den Abgang der gefestigten Achse mit Peter Tschernegg, Mittelfeldackerer Arne Ammerer und Goalgetter Stefan Feiertag wurde zwar mit Spielern wie Burak Yilmaz, Niels Hahn oder Marcel Monsberger reagiert, doch es wird noch Zeit brauchen, bis auch hier die Abläufe passen. Jene Zeit, die es jedoch im Profifußball selten gibt. Weiters fehlt es an der nötigen Qualität in der Kaderbreite. Warum sonst steht ein Dominik Starkl nach Verletzungspause und zwei Trainingseinheiten sofort wieder in der Startelf. Aus Mangel an Alternativen. Wenn somit Amstetten nicht nochmals aktiv wird, benötigt Trainer Fallmann nicht nur kreativen Lösungen am Transfermarkt, sondern auch in der Spielanlage. Sonst ist der Abstiegskampf vorprogrammiert.