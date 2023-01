In Neuhofen an der Ybbs fängt das Jahr gut an. Der neue Betreiber des ehemaligen Gasthauses Zur Post revitalisiert auch den Saal. Für das Gemeinschaftsleben ist so ein Veranstaltungsort natürlich das Um und Auf. Doch immer öfter fehlt er. Auch in Aschbach kommen nach und nach die Veranstaltungsräume der Wirte abhanden. Daher macht man sich in der Gemeinde nicht nur über eine neue Sporthalle Gedanken, sondern ebenso über einen möglichen neuen Festsaal und Ort für Kulturveranstaltungen.

Noch prekärer ist die Lage, wenn nicht nur der Saal, sondern auch die Wirtshäuser fehlen.

Gerade im Hinblick auf die Landesausstellung 2026 dürfte das ein kleines Manko im Angebot werden. Denn weder in Mauer noch im nahen Öhling gibt es derzeit ein Gasthaus. Eine Neueröffnung ist ob Teuerung und Personalmangel in der Branche derzeit nicht in Sicht. Und die Politik kann sie auch nicht einfach verordnen!