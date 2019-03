Das Beispiel von Andreas Pum zeigt, dass man als Politiker auch abgewählt werden kann und sich dann plötzlich beruflich neu orientieren muss. In Pums Fall ist das nicht so schwierig, weil er ja einen landwirtschaftlichen Betrieb und über die Jahre auch ein Netzwerk aufgebaut hat. Da werden sich ihm sicher neue Berufsfelder eröffnen.

Dennoch offenbart sich da das grundsätzliche Problem, warum immer mehr Menschen zögern, sich politisch zu engagieren – vor allem auf Gemeindeebene. Das Bürgermeisteramt einer mittleren Kommune mit einem Dienstverhältnis in Einklang zu bringen, ist schwierig. Den Job aufzugeben und nur auf die Politik zu setzen, ist hingegen vor allem in jüngeren Jahren ein hohes Risiko. Denn was, wenn der Wähler das Vertrauen entzieht? Langfristig wird sich die Politik da wohl neue Modelle überlegen müssen, sonst werden Gemeinden in absehbarer Zukunft vielleicht zu reinen Verwaltungseinheiten. Und das wäre eigentlich fatal!