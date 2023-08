Der Griechenland-Urlaub wurde für die Familie Spahn aus Amstetten vom Traum zum Albtraum: Statt Ent- spannung und Erholung stundenlange Flucht vor dem Feuer. Das ruft in Erinnerung, dass jede Reise auch mit einem Risiko verbunden ist. Bislang bestand dieses eher in Unfällen – selten in Umweltkatastrophen. Erinnert sei jedoch an den Tsunami im Jahr 2004 im Indischen Ozean.

Mit dem Klimawandel und Wetterextremen, die er mit sich bringt, steigt aber die Wahrscheinlichkeit bei einer Reise mit Gefahr für Leib und Leben konfrontiert zu werden. Waldbrände gibt es im Süden jährlich und von Campingplätzen (etwa in Italien) die durch Stürme oder Fluten verheert wurden, hört man auch immer öfter.

Das soll jetzt keine Empfehlung sein, sich zu Hause einzubunkern. Aber es macht wohl Sinn, den Urlaub künftig noch besser vorzubereiten und Notszenarien mitzudenken: Handy, Pass und Geld also besser griffbereit halten.

Wir machen uns selbst die schöne neue Welt und müssen lernen, darin zu leben!