Schwieriger Politspagat

Mitten in die politische Sommerruhe in der Stadt platzt der Rechnungshof mit seiner Aussendung, dass er in einer Wahlkampfveranstaltung der ÖVP im Jänner 2020 in der Remise betreffend der Mietkosten eine unerlaubte Parteispende argwöhne. Bezirksparteiobmann Andreas Hanger beteuert, dass natürlich korrekt abgerechnet worden sei.

Einer, der das schwarz auf weiß haben will, ist ausgerechnet der Koalitionspartner der ÖVP in Amstetten, der grüne Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder.

Er verlangt lückenlose Aufklärung und zieht damit auch den Ärger von Bürgermeister Haberhauer auf sich. Das verbale Scharmützel zeigt die schwierige Situation, in der sich Hörlezeder politisch befindet.

Im Land sind die Grünen Opposition und als Landtagsabgeordneter muss der Amstettner gegenüber der ÖVP Kante zeigen. In der Stadt wiederum darf er es sich mit seinem Koalitionspartner nicht ganz verscherzen. Ein politischer Spagat, der sich auf Dauer als sehr schwierig erweisen dürfte.