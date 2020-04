Seit Montag sind die Amstettner Friedhöfe wieder frei zugänglich, unter Wahrung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadtregierung hat für die Sperre durchaus Kritik einstecken müssen, zumal die anderen Gemeinden im Bezirk ihre Friedhöfe offen hielten. Ganz allein steht Amstetten mit dieser Maßnahme aber auch nicht da. So hatten etwa in OÖ Wels, Leonding und Enns ihre Friedhöfe ebenfalls zeitweise gesperrt.

Welche Maßnahmen wirklich sinnvoll und welche überzogen sind und großes Leid auf anderer Ebene verursachen, wie etwa die soziale Isolierung der älteren Generation, wird man in Ruhe erst nach Ende der Krise analysieren können – und im Hinblick auf künftige Bedrohungen auch müssen. Man darf davon ausgehen, dass die Verantwortlichen in Bund, Land und Stadt das Beste für die Bürger im Sinn haben. Aber trotz Corona muss natürlich Kritik erlaubt sein. Sie gehört zum Wesen der Demokratie und diese dürfen wir auch in schwierigen Zeiten nicht preisgeben.