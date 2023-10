Strom vor Ort nutzen

16 Millionen Euro investiert die Netz Österreich in Haag in den Bau eines neuen Umspannwerkes. Das ist wichtig, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Weil immer mehr Strom durch Photovoltaik-Anlagen erzeugt wird, ist es auch notwendig, die Infrastruktur zu ertüchtigen. Zu diesem Schluss sind auch die Amstettner Stadtwerke schon längst gelangt und errichten ebenfalls ein neues Umspannwerk.

Die beste Lösung wäre natürlich noch immer, den produzierten Strom auch gleich vor Ort zu nutzen, statt ihn in öffentlichen Leitungen durch die Lande zu schicken. Und da ist natürlich die neu gegründete „Bürgerenergiegemeinschaft Region Amstetten eGen“ im Bezirk Amstetten ganz sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Denn sie ermöglicht auch Menschen, die selbst keine Photovoltaik-Anlage am Dach montieren können, dennoch an regional produzierten Strom zu kommen. Andererseits können die Produzenten ihre Überschüsse sinnvoll nutzen.

Eine klassische win-win-Situation.