Wasser ist für uns noch immer ein sehr selbstverständliches Gut. Wir drehen den Hahn auf und es fließt – unbegrenzt. In naher Zukunft könnte das nicht mehr so sein. Viele Hausbesitzer mit eigenem Brunnen, die in den letzten 30 Jahren keinerlei Versorgungsprobleme hatten, bekommen bereits einen Vorgeschmack darauf: Denn sie müssen jetzt von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden. Andere hängen ihre Häuser ans öffentliche Netz. Doch wer garantiert, dass bei weiteren so trockenen Jahren nicht auch die Gemeindequellen versiegen?

Wir werden unseren Umgang mit dem lebensnotwendigen Nass überdenken müssen. Ein Beispiel: Beim Duschen verbraucht man nur rund ein Drittel so viel Wasser wie bei einem Vollbad. Vermutlich wird uns das Sparen aber schon deshalb leichter fallen, weil das Wasser ob des Klimawandels bald auch deutlich mehr kosten wird. Die Tage, da in jedem Garten ein privates Swimmingpool steht und die Rasensprinkler laufen, sind wohl gezählt!