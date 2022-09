Endlich werden in Amstetten bei den Parkgaragen im Graben und in der Eggersdorfer Straße Einfahrtsysteme installiert, die dafür sorgen sollen, dass sie nur noch von ÖBB-Kunden genutzt werden können. Damit wird nach vielen Jahren der Wunsch von Pendlerinnen und Pendlern erfüllt, die täglich aufs Neue bangen, ob sie rasch genug einen Parkplatz finden, um ihren Zug zu erwischen.

Aber besser spät als nie! Das gilt im Übrigen auch für das von der Stadt geplante digitale Parkleitsystem, das es in vielen anderen Citys längst gibt und das in zwei Jahren nun endlich auch Parkplatzsuchenden in Amstetten Irrfahrten ersparen soll. Fehlt noch die, ebenfalls überfällige, Relaunch des CityBus-Systems, die nach Auslaufen der Verträge mit der Postbus GmbH, aber 2024 auch kommen soll. Alles wichtige Puzzlesteine für die Mobilität in Amstetten und in der Region!