Zur rechten Zeit

Für die Bauwirtschaft, deren Auftragsbücher schon für diesen Herbst nicht mehr so voll sind, ist es natürlich eine gute Nachricht: Das Land wird bis 2026 43 Millionen Euro in die Sanierung von Gebäuden im Landesklinikum Mauer stecken. Und das wird sicher nicht die einzige bauliche Maßnahme im Zuge der Vorbereitung auf die Landesausstellung in der Region bleiben. Insofern kommt die kulturelle Großveranstaltung zu einem günstigen Zeitpunkt und wird wichtige wirtschaftliche Impulse setzen.

Aber auch das Thema der Landesausstellung ist gerade im Nachhall der Corona-Pandemie top aktuell. Der Wert der körperlichen und seelischen Gesundheit hat mit den Erfahrungen der letzten Jahre bei vielen Menschen noch an Wichtigkeit gewonnen. Damit in unseren hektischen Tagen die Psyche intakt bleibt, braucht es auch Erholung und Genuss. Und da hat das Mostviertel, angefangen von der idyllischen Landschaft bis hin zu regionalen Schmankerln und natürlich dem Most, ja sehr viel zu bieten.