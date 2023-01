Kooperation trug Früchte

63 Millionen Euro Kosten. Zugesagte 39 Millionen Euro Bundesförderung. 3.200 Haushalte. Zahlen, die sich sehen lassen können. Der von 16 Bezirksgemeinden gemeinsam eingebrachte Antrag um Bundesfördermittel für den Glasfaserausbau trug Früchte. Einziger Wermutstropfen: In Ertl erhielt A1 Telekom den Zuschlag. Und will sich zunächst auf den Ortskern konzentrieren. Aber auch hier gibt es Pläne, das schnelle Internet zeitnah zu allen Liegenschaften zu bringen. Gut so!

Artikel #349116094 Glasfaser-Internet: Zusage ist endlich da

Jetzt geht es ans Eingemachte und die bauliche Umsetzung. Da warten die nächsten, womöglich größeren Herausforderungen. Man wird sich auf Zeitpläne einigen müssen. In welchen Gebieten, in welchen Gemeinden soll zuerst gebaut werden. Wichtig wäre, dass die Gemeinden auch hier an einem Strang ziehen. Und – wie bereits beim Antrag – das Kooperative in den Vordergrund stellen.