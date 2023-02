Kritik ist da kein Wunder

An die 100 Fahrzeuge, zum Teil gut gefüllt, machen sich jeden Montag in Ferschnitz auf den Weg zum Altstoffsammelzentrum. In vielen anderen Gemeinden wird es nicht viel anders aussehen. Insgesamt gibt es 23 Abgabemöglichkeiten, mal einige Container, mal „richtige“ Altsstoffsammelzentren. Künftig wird es weniger Abgabestellen geben, nämlich: 13 bis 14 Wertstoffsammelzentren.

Eine zweischneidige Sache. Einerseits werden die Anfahrtswege länger. In Zeiten, in denen Fahrten laut Politik reduziert werden sollen, kontraproduktiv. Andererseits attraktivieren längere Öffnungs- und Zufahrtszeiten das Angebot. Die Entsorgung lasse sich so – laut gda-Obmann Anton Kasser – mit anderen Erledigungen verbinden. Wie gut das angenommen wird, hängt davon ab, wie komfortabel die „WSZ“ funktionieren. Bis dahin ist es kein Wunder, dass weniger Abgabemöglichkeiten mehr Kritik bedeuten.