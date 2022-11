Mangelnde Kaderbreite

Die Euphorie ist beim SKU Amstetten verflogen. Das 0:4 gegen den SKN St. Pölten war der negative Höhepunkt. Vor allem die erste halbe Stunde ließ noch Schlimmeres erwarten.

Sechs Spieltage lang war der SKU an der Tabellenspitze. Zu hoch bewerten wollte es Trainer Jochen Fallmann damals nicht. Auch zurecht, denn die Ergebnisse entsprachen nicht immer den gezeigten Leistungen. Als nun Stamminnenverteidiger Sebastian Dirnberger und Allrounder Philipp Offenthaler verletzt ausfielen, begann sich die Negativspirale zu drehen. Und ein Problem wurde offenkundig: die fehlende Kaderbreite für ein Team, das sich als Ziel einen Top-Fünf-Platz gesetzt hat.

Will der SKU weiterhin an seinem im Sommer ausgegebenen Ziel festhalten, muss in der Winterpause am Transfermarkt nachgelegt werden. Außer, man verabschiedet sich von den eigenen Träumen.