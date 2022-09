Momentum beim SKU

Die Revanche ist gelungen. Zwar scheiterte der SKU Amstetten im ÖFB-Cup an Blau Weiß Linz, doch in der 2. Liga bleibt die Fallmann-Elf weiterhin ungeschlagen. Der Lohn: die Tabellenführung, punktgleich mit Horn.

Der Erfolgslauf kam am Ende doch ein wenig überraschend. Sicher, Amstetten ist in der Defensive eine eingespielte Truppe, doch in der Offensive erfolgte im Sommer ein Umbruch. Immerhin verließen Phi lipp Schellnegger, Wale Musa Alli und zuletzt Alin Roman den Klub. Auch die Kaderdecke ist dünn. Doch bisher kamen die Mostviertler damit gut über die Runden. Außerdem erwies sich Keeper Elias Scherf als Glücksgriff.

Zudem hat das Spielglück bei den Amstettnern Einzug gehalten. Denn spielerisch war es zuletzt, trotz der Siege, ausbaufähig. Im Cup reichte es nicht mehr aus. In der Liga spricht weiterhin das Momentum für den SKU.