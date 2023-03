Notwendig, nachhaltig!

Das Rote Kreuz Haag hat in der Vorwoche einen zweiten Henry Laden eröffnet. Der Carla-Laden in Amstetten verzeichnet seit Jahren eine steigende Kundenfrequenz. In den letzten Monaten tut natürlich die Teuerung das Ihre dazu, dass Menschen vermehrt im Secondhand-Shop einkaufen.

Für manche Kunden ist aber auch die Nachhaltigkeit Motivation dafür. Denn es macht ökologisch Sinn, schon gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kleidung weiter zu verwenden, anstatt sich mit neuer einzudecken. Noch dazu, wo diese oft in Billiglohnländern und sogar von Kindern unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Ohne Zweifel wird auch der geplante Carla-Laden in Seitenstetten ausreichend Kundenfrequenz haben. Und bestimmt werden sich genügend freiwillige Hände für den Betrieb finden. Denn die Mostviertler haben das Herz noch immer am rechten Fleck – und der Erlös dient ja guten Zwecken.