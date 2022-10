Schweres Erbe angetreten

Milan Krenn übernahm im Sommer das Traineramt in Hausmening von Anton Saric. Zu einem Zeitpunkt, als mögliche Titelträume bei seinem Wunschverein erst einige Wochen zurücklagen. Immerhin schaffte es Hausmening mit einer tollen Serie im Frühjahr die zwei „Großen“, nämlich Waidhofen und Blindenmarkt im Titelkampf noch einmal gehörig ins Schwitzen zu bringen. Wenn man in solche Fußstapfen tritt, muss man natürlich damit rechnen, an genau diesen gemessen zu werden.

Diesem Anspruch wurde Hausmening in den ersten Wochen der Meisterschaft durchaus gerecht. Vierzehn Punkte aus den ersten sechs Runden, das kann man auch schlechter gestalten. Seit einem Monat ist dieser Zählerstand allerdings aufrecht, gab es die eine oder andere Pleite. Noch ist nichts passiert. Sollte aber das Restprogramm ähnlich verlaufen, wird es eng mit den Zielen.