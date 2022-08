Spannendes Duell wartet

Die Auslosung wollte es so. Bereits in der dritten Runde kommt es zum Vergleich zwischen Aufsteiger Ybbsitz und dem neuerlichen Titelfavoriten aus Waidhofen. Der Liganeuling konnte bisher die Aufstiegseuphorie optimal nutzen, steht gemeinsam mit Waidhofen, bestückt mit dem Punktemaximum, an der Tabellenspitze.

Dass Ybbsitz als Underdog durchaus zubeißen kann, musste bereits Blindenmarkt schmerzhaft feststellen. Nun fordert die Elf von Trainer Michael Steinauer auf eigener Anlage einen weiteren „Goliath“. Brisanz erhält dieses Match dadurch, dass Goalgetter Zoran Milutinovic im Vorjahr noch für Ybbsitz auf Torjagd ging, nun aber für Waidhofen seine Fußballschuhe schnürt. Wer in diesem Duell was zu verlieren hat, ist klar.

Dessen ist sich auch Waidhofen bewusst. Der vierte Anlauf in Richtung Titel verlief bis jetzt stolperfrei. Sollte Ybbsitz zur unüberwindbaren Hürde werden ?