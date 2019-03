Mehr als 20 Minuten hatte Ardagger vor heimischem Publikum die Möglichkeit, das zwischenzeitliche torlose Remis in einen vollen Erfolg zu wandeln. Die Ausgangsposition war denkbar gut für die Elf von Trainer Michael Unterberger, fiel die numerische Überlegenheit mit drei Mann mehr auf dem Rasen doch nicht allzu gering aus. Ardaggers Angriffe verliefen sich allerdings allesamt im Sand. Schlussendlich blieb es in Anbetracht der vielen Möglichkeiten beim ertragsarmen Remis.

Jener Verein, der den Außenseiter-Begriff in der Landesliga seit Jahren definiert wie kein anderer, wurde in der Schlussphase selbst zum absoluten Favoriten und scheiterte an der Herausforderung. Im Grunde kein Beinbruch. Schließlich genießen jene Situationen, in denen man mit einer derartigen Überzahl agiert doch Seltenheitswert. Dementsprechend häufig werden diese wohl auch trainiert.

Störend wirkte lediglich der Tenor, der nach den 90 Minuten aus Ardagger zu vernehmen war. Die Zufriedenheit, die die Analyse des Erreichten begleitete, nahm beinahe abschließende Haltung ein. Diese mag der Selbsteinschätzung der Mostviertler zwar genügen, dem Dasein als Außenseiter aber bestimmt auch keinen Abbruch tun.