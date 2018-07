Es war der Sommer im Jahr 2005, der das Leben von Jessica Pilz veränderte. Die damals Achtjährige nutzte das Ferienprogramm in ihrer Heimatstadt Haag und meldete sich zum Kletterkurs an. Und sie blieb bei dieser Sportart hängen. Heute, 13 Jahre und zahlreiche EM- und WM-Titel im Nachwuchsbereich später, hat sich Jessica Pilz auch bei den Erwachsenen in der absoluten Weltspitze etabliert. Vier Vorstieg-Weltcups, vier Podestplätze – darunter der erste Weltcupsieg – lautet etwa ihre eindrucksvolle Bilanz der letzten vier Wochen.

Nach dem Rücktritt von Boulder-Queen Anna Stöhr ist Jessica Pilz mit ihren erst 21 Jahren plötzlich das Aushängeschild der österreichischen Kletter-Damen und auch heißeste Medaillenanwärterin bei der Heim-WM in Innsbruck Anfang September. Mit ein Grund, warum man beim Trainerstab neue Wege geht und – wie etwa im Skisport Marcel Hirscher oder Lindsey Vonn – auf Privattrainer setzt. Der Geschäftsführer des Innsbrucker Kletterzentrums und ehemalige Nationaltrainer Reinhold Scherer kümmert sich um den Vorstieg, der aus Waidhofen stammende Kilian Fischhuber ums Bouldern. Eine erfolgsversprechende Kombination.

Auch wenn man Siege und Titel nicht planen kann, die Basis dafür dürfte mit diesem Modell aber geschaffen sein.