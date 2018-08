Mit lediglich einer Niederlage aus fünf Spielen startete der SKU Amstetten in die neue 2. Liga. Der Aufsteiger kann nach dem 1:1 gegen Titelmitfavorit Ried einmal zufrieden sein. Immerhin standen gegen die Wikinger aus Oberösterreich gleich neun Kicker in der Startelf, die in der abgelaufenen Saison noch in der Regionalliga Ost dem Ball hinterherjagten.

Die Mannschaft und das Trainerteam lernten schnell — mussten zum Teil auch schnell lernen. Nach den Pleiten im Cup gegen Deutschlandsberg und der Auftaktniederlage gegen den FAC stand die Stabilisierung der Defensive im Mittelpunkt. Acht Gegentreffer in zwei Spielen sind für ein positives Abschneiden in der 2. Liga einfach zu viel. Dass die neue Ausrichtung zum Leidwesen von Offensivspielern wie Marjan Markic, Florian Uhlig oder Dennis Berisha geht, liegt auf der Hand.

Doch die eingeschlagene Strategie brachte wieder die notwendigen Punkte für den wichtigen Klassenerhalt ins Haus. Das Unterfangen 2. Liga ist von allen Beteiligten nicht lediglich für ein Jahr ausgelegt. Somit suchten die sportlich Verantwortlichen nicht ihr Heil in der Offensive, um schlussendlich nicht, wie zu Beginn der Saison, mit wehenden Fahnen unterzugehen.