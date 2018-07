„Zwei Monate Meisterschaft. Das ist ja gar keine richtige Meisterschaft.“ Ein vernichtendes Urteil, das vermutlich jeder Tennisspieler – vor allem aus dem Mund eines Fußballers – schon irgendwann einmal gehört hat. Ein Vorurteil, an dem nichts dran ist? Jein.

Wer nicht nur bei der Mannschaftsmeisterschaft aktiv ist, sondern auch ins Turniergeschehen eingreift, hat natürlich eine weitaus längere Wettkampf-Saison. Dass die Tennismeisterschaft manchmal eine Farce ist, lässt sich aber nicht leugnen. Sobald der Abstieg besiegelt oder der Klassenerhalt fixiert ist, verfallen manche offenbar in den Energiesparmodus. Rumpftruppen statt Mannschaften in Bestbesetzung und Doppel, die aufgrund der Bedeutungslosigkeit einfach nicht mehr gespielt werden, sind in den letzten Runden leider keine Seltenheit. Manchmal hat es fast den Anschein, als wäre die Meisterschaft für manche eine Strafe, der es zu entrinnen gilt, und nicht etwas, das man eigentlich gerne macht.

Dass dies alles folgenlos möglich ist, ist dem Meisterschaftsmodus geschuldet. Die Einführung eines Play-off-Systems könnte hier Abhilfe schaffen und die Meisterschaft für Spieler und Zuschauer wieder attraktiver machen. Mit dem jetzigen Modus tut man dem Tennissport nämlich nichts Gutes.