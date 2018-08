In der Vorwoche ging in Blindenmarkt eine Ära zu Ende. 30 Jahre lang veranstaltete das Tria Team NÖ West zu Maria Himmelfahrt den Ausee Triathlon. Angefangen hatte man bei der Premiere mit gerade einmal acht Startern. Dank des Triathlon-Booms und der rasanten Entwicklung, die diese Sportart im Laufe der Zeit genommen hat, lockte die Veranstaltung bald hunderte Athleten ins Mostviertel und war eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem entschloss sich das Veranstalterteam rund um Franz Freinberger, mit dem Jubiläum auch einen Schlussstrich zu ziehen, denn vereinsintern fand man keine Nachfolger, die die Hauptorganisation des Bewerbs übernehmen wollten.

Am Mittwoch verabschiedete sich das Tria Team dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge von der Triathlon-Bühne. Weinend deshalb, weil ihm der Ausee Triathlon nach 30 Jahren natürlich ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Lachend deshalb, weil man bei der Siegerehrung bereits präsentieren konnte, wer sich in Zukunft um die Veranstaltung kümmern wird. Mit der Agentur Bestzeit, die auch für den Ironman 70.3 in St. Pölten verantwortlich zeichnet, ist der Ausee Triathlon künftig in den Händen von absoluten Profis, die – hoffentlich – dafür sorgen werden, dass der Ausee am 15. August weiterhin Jahr für Jahr brodelt.