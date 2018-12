Endlich. Die Steine müssen gewaltig gewesen sein. Die Steine, die von den Herzen der VCA-Funktionäre gefallen sind. Die Amstettner können noch gewinnen. Sie taten das in beeindruckender Manier. Beim klaren 3:0-Sieg gegen Klagenfurt vermochte die Truppe von Interimscoach Michael Henschke endlich das umzusetzen, was sie sich im Training erarbeitet hat. Der Triumph war wichtig. Enorm wichtig.

In dreifacher Hinsicht. Einerseits für die Fans. Deren Aufgabe ist es nicht, die Situation rational zu analysieren. Sie sind da, um an ihr Team zu glauben. Auch in schwierigen Situationen. Das haben sie in den letzten Wochen mit Sicherheit getan, die Zweifel sind aber wohl stetig angewachsen. Jetzt ist der Glaube an den VCA wieder ein Stück weit zurückgekehrt.

Für das Team. Das hat sich nämlich endlich für die harte Arbeit belohnt. Die Blockade im Kopf scheint gelöst.

Und selbstverständlich war der 3:0-Sieg auch so etwas wie eine Visitenkarte, ein gelungenes Vorstellungsschreiben für den neuen Trainer. Mit dem dominanten Auftritt hat die Mannschaft gezeigt, dass mit ihr definitiv zu rechnen ist, dass sie Potenzial hat, dass da mehr drinnen ist. Das dürfte das „Ja“ des zukünftigen Coaches zu seinem neuen Club doch erleichtern. Ein dreifach wichtiger Sieg.