Seit zwei Wochen gibt es in Amstetten nun einen zweiten Sportverein in einer höchsten österreichischen Spielklasse. Neben den Volleyballern des VCA wird diese Ehre – zumindest in der nächsten Saison – auch den Footballern zuteil. Ein Aufstieg, mit dem die Thunder nicht gerechnet hatten. Und gerade darin liegt wohl der größte Vorteil für das kommende Spieljahr.

In den letzten zwei Wochen hatte man genug Zeit, um den Erfolg setzen zu lassen und sich erste Gedanken über die neue Saison zu machen. Mit dem Ergebnis, dass man nicht unnötig Geld investieren möchte, um mit Gewalt den Ligaerhalt zu schaffen, sondern dem eigenen Kader die Chance geben möchte, zu lernen, Erfahrung zu sammeln und sich in dieser Spielklasse zu bewähren. Nach einer Saison wieder abzusteigen, wäre für die Vereinsverantwortlichen kein Beinbruch.

Gerade der Umstand, dass die Spieler keinen Druck bekommen, unbedingt gewinnen zu müssen, und daher locker drauflosspielen können, könnte zum Erfolgsgeheimnis der Am-stettner werden. Was alles möglich ist, wenn man Erfolge nicht fix einplant, das haben die Thunder mit dem Gewinn der Silver Bowl ja eindrucksvoll bewiesen.