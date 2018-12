Nach dem schwachen Abschneiden in der Hinrunde wurde beim SKU Amstetten fleißig analysiert. Auf Basis der Analysen wurde nun der erste Neuzugang präsentiert. Marco Stark kommt von der Wiener Austria und soll die Defensive der Amstettner stabilisieren.

Betrachtet man die Statistiken aus der Hinrunde – die Amstettner kassierten ja 26 Gegentreffer in 15 Spielen – so ist die Neuverpflichtung sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Verteidiger im besten Fußballeralter, der bereits viel Erfahrung sammeln konnte und die Liga kennt, wird dem SKU sicher weiterhelfen. Der Transfer von Stark allein wird aber nicht reichen, um das Ziel Klassenerhalt erfolgreich zu verwirklichen.

Auch im Angriff würde den Amstettnern eine Verstärkung sicher gut tun. Ein schneller, quirliger Angreifer neben dem großgewachsenen Milan Vukovic würde Teamchef Robert Weinstabl viele neue Alternativen bieten, das Angriffsspiel wäre damit variantenreicher und nicht so leicht vorhersehbar.

Klar ist aber, dass der Angriff in der Hinrunde nicht das Problem war. 21 Treffer sind ein beachtlicher Wert. Damit erzielte man immerhin einen Treffer mehr als der Tabellendritte aus Ried. Wenn es also gelingt, in der Rückrunde im Defensivspiel kompakter aufzutreten und individuelle Fehler abzustellen, so ist der Klassenerhalt in dieser engen Liga in greifbarer Nähe.