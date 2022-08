Teuerung als Unbekannte

Die Amstettner Rathausmehrheit hat in der Vorwoche ihre Halbzeitbilanz präsentiert und die fällt, wenig überraschend, positiv aus.

Vor allem die Qualitätsverbesserung beim Bürgerservice wurde von Bürgermeister Haber- hauer hervorgestrichen. Ob die Bevölkerung das auch so sieht, darauf kann vielleicht die dieswöchige NÖN-Umfrage einen kleinen Hinweis geben.

Was die großen Projekte betrifft, wird 2023 ein „Großkampfjahr“ werden: das neue Bad, der Bauhof, der Hauptplatz. All diese Vorhaben sollen nächstes Jahr beginnen und pünktlich vor der Gemeinderatswahl 2025 auch fertig sein. Ob das gelingt und was es mit den Finanzen der Stadt macht, hängt natürlich auch von der Teuerung ab, die da die große Unbekannte ist. Zu hohe Schulden anzuhäufen wäre fatal – auch im Hinblick auf die Landesausstellung 2026. Denn da stehen bestimmt weitere große Investitionen an.