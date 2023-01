Andrej Urnaut wurde als einer der besten Trainer der Welt und ein Glücksfall für den VCA Amstetten angepriesen. Nach gut zwei Jahren ist die Beziehung zwischen den Mostviertlern und dem Trainer beendet.

Der Kenner übernahm die Amstettner während der Corona-Pandemie und stand für die Entwicklung junger Spieler. Auch Sommer-Neuzugänge kamen zum VCA nur, weil Urnaut mit an Bord war. Doch nun ist schon wieder Schluss. Die beiden Niederlagen in der MEVZA waren anscheinend zu viel. Denn in der Liga liegen die Amstettner plangemäß auf dem dritten Platz. Dennoch waren die Erwartungen von Sportdirektor Michael Henschke größer. Vor allem die fehlende Entwicklung stieß Henschke auf und somit trennten sich die Wege und der Sportdirektor übernimmt interimistisch.

Am Ende erfolgte die Trennung überraschend schnell. Es wirkt, als ziehe der VCA Amstetten die Notbremse.