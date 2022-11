Veni, vidi, Vukovic

Abschied und Neubeginn: Milan Vukovic hat einen Schlussstrich unter seine Ära in Amstetten gezogen und übernimmt als Trainer den 1. Landesligisten Kilb.

Vukovics Abgang ist für den SKU ein Verlust. Als Goalgetter war er der Publikumsliebling, danach hat er das Gebietsliga-Team von Grund auf aufgebaut. Der Verlust ist mit Martin Mostböck aber bestmöglich kompensiert: Mostböck und Vukovic waren ein eingespieltes Team, Mostböck kennt die Mannschaft in- und auswendig.

Für Vukovic und Kilb ist es eine Win-win-Situation. Der 34-Jährige klettert die Trainerkarriereleiter hinauf, Kilb wird von der akribischen Arbeit Vukovics profitieren. Vukovic ist spezialisiert darauf, junge Spieler weiterzuentwickeln – genau das, was beim SCU großgeschrieben wird. Gleichzeitig ist Vukovic dafür bekannt, das Team, den Verein mit seinem Elan mitzureißen. Das, was Kilb als Tabellenvorletzter braucht, um in der 1. Landesliga zu bleiben.