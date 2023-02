VCA Amstetten: Voller Fokus auf Rang drei

Der gesamte Verein des VCA Amstetten hat den dritten Platz im Grunddurchgang im Visier. Warum: Dieser garantiert das Heimrecht im anstehenden Play-off. Gegen den mehrfachen Meister Aich/Dob erhielt das Unternehmen einen Rückschlag.

„Die Kärntner waren uns in allen Elementen überlegen. Uns fehlt aktuell einfach die Power, um gegen solch starke Mannschaften gegenzuhalten“, berichtete VCA-Sportdirektor Michael Henschke. Dessen Team hatte keinen idealen Auftakt in den ersten Satz und lief früh einem Rückstand hinterher. Zwar erholten sich die Amstettner, zeigten vor allem in der Defensive eine gute Leistung, kämpften aber vor allem mit dem Service der Kärntner. Im zweiten Durchgang blieb Aich/Dob die dominierende Mannschaft, vor allem dank eines starken Blockspiels.

Auch im dritten Durchgang änderte sich nicht viel am Geschehen. In der Tabelle liegen die Niederösterreicher nun vor der letzten Runde auf dem vierten Rang. „Wir müssen uns nun auf Graz konzentrieren und das Match gewinnen. Im Play-off sind dann alle Karte neu gemischt“, sagte Henschke.