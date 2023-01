Vorzeichen der Vorfreude

Zwei Jahre lang war es still in den Hallen. Der Amateurkick musste aufgrund der Corona-Pandemie und deren Maßnahmen pausieren. Nun rollte der Ball wieder in Amstetten, Haag und Gaflenz.

Beim Hallenmasters des SKU Amstetten war der Mangel an Hallenfußball bei den Zuschauern zu sehen. Bereits bei den Vorrundenspielen waren die Zuschauerränge gut gefüllt. Und auch wenn am Ende dem SKU Amstetten abermals der Titelgewinn verwehrt blieb, so bot das Finalspiel gegen Purgstall neben Spannung volle Zuschauerränge.

Ein Trend, der sich auch in den anderen Sporthallen widerspiegelte. Nach der langen Winterpause, aber vor allem der Abstinenz der Turniere, wieder eine willkommene Abwechslung, die von den Fans gerne angenommen wurde. Ein positives Vorzeichen für die Vorfreude auf die Rückrunde.