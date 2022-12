Weichen gestellt

Die Würfel sind gefallen. Der 1.-Klasse-Verein hat ab jetzt nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch einen neuen Sportlichen Leiter. Mit Gabriel Schagerl auf der Trainerbank und Stefan Gutenbrunner, der ab jetzt nicht mehr nur als Spieler, sondern auch als auch als Sportlicher Leiter Verantwortung übernahm, wurden praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen wollte Johann Aigner die Sportliche Führung sowieso abgegeben, was nun mit der Trainerbestellung ideal verbunden wurde. Ziel war damit nicht nur in der Trainerfrage auf die „Jugend“ zu setzen, sondern auch in der Sportlichen Leitung. Da St. Georgen weiter auch auf die Jugend am Spielfeld setzen will ein richtiges Zeichen. Zudem passiert dieser kleine Umbruch in einer sportlich erfolgreichen Phase. So hat der neue Trainer Ruhe und Zeit, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. St. Georgen blickt der Rückrunde damit eher gelassen entgegen.