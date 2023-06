Ulmerfeld-Hausmening: Eine volle Ladung Unterhaltung

Charlie Clench hält eine Rede zur Verlobung seiner Tochter Pauline mit Alan, einem angehenden Schauspieler. Doch die Feierlaune währt nicht lange, denn der Gangsterboss Roscoe Crabbe und dessen ewig hungriger Leibwächter Francis unterbrechen die Party. Charlie schuldet Roscoe eine Menge Geld und der will nun die versprochene Gegenleistung einlösen: die Hochzeit mit Pauline. Aber Pauline liebt Alan und hat ihm schon ihre Hand versprochen ...

Dann taucht auch noch Stanley auf und macht Leibwächter Francis, der ständig pleite ist und auch noch Geld für den Urlaub mit seiner Liebschaft Dolly benötigt, ein Jobangebot. Der nimmt an und hat somit zwei Chefs, die noch dazu keine Skrupel kennen. Mehrere Liebesverhältnisse sorgen für zusätzlichen Tumult. Ob das alles gut ausgeht?

Elena Tober glänzt und beindruckt in ihrer "etwas anderen" Rolle. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Schauspielerin und Theaterpädagogin Elena Tober geht in der Hauptrolle völlig auf und brilliert in perfekt einstudierter Mimik und Gestik. Den ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Hermann Ritt sieht man in vielen verschiedenen Rollen. Das Stück bietet Komödie in den unterschiedlichsten Variationen. Von Slapstick à la „Dinner vor one“, über Anleihen bei Charlie Chaplin bis hin zu selbst gesungener Untermalung - für jeden Humortyp ist da sicher etwas dabei. Die Besucher können sich warm anziehen, im doppeldeutigen Sinne.

Folgende Termine werden angeboten, wobei Schnelligkeit bei der Reservierung gefragt ist, denn die Auslastung liegt bereits bei 70 Prozent: Premiere, am Mittwoch 14. Juni, weitere Termine: Fr. 16. Juni, Sa. 17. Juni, Do. 22. Juni, Fr. 23. Juni, Sa. 24. Juni, Do. 29. Juni, Fr. 30. Juni und Sa. 01. Juli. Abendkasse und Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn jeweils 20.30 Uhr im Schlosshof Ulmerfeld. Die Vorverkaufsstellen sind die Volksbank Hausmening und unter www.ulk-theater.com.