ULK präsentiert „Ein Mann – zwei Chefs“ im Schlosshof Ulmerfeld

Der Gauner Charlie Clench, gespielt von Manfred Spreitzer, schuldet dem Gangsterboss Roscoe Crabbe eine Menge Geld. Darum möchte er seine Tochter Pauline, gespielt von der im Ulmerfelder Laientheater neu dazugekommenen Euratsfelderin Michelle Wöginger, mit Roscoe verheiraten. Nach mehreren turbulenten Ereignissen wird der Gangsterboss Roscoe tot aufgefunden. Zwischenzeitlich verliebt sich Pauline in Alan, gespielt von Jakob Teufel. Die Freude Charlies, dass er seine Schulden nicht mehr begleichen muss, ist groß und wird mit einer Verlobungsfeier für Pauline und Alan fortgesetzt . Doch dann taucht plötzlich der tot geglaubte Roscoe auf der Verlobungsparty auf und das Chaos nimmt seinen Lauf ...

„Unser Regisseur Thomas Richter kennt uns alle sehr gut und kennt auch unsere Talente und Schwächen, was für das Gesamtensemble sehr wichtig ist“, erwähnt Manfred Spreitzer. Thomas Ruckensteiner, Elena Tober, Günther Schörkhuber, Manfred Spreitzer, Michelle Wöginger, Sandra Leonhartsberger-Skarek, Alfred Viertlmayr, Jakob Teufel, Ursula Palmetshofer, Stefanie Schindlecker, Gisela Goldhalm, Eveline Aichinger und Bauer-sucht-Frau-Kandidat Hermann Ritt zeigen ab 14. Juni mit dem Ulmerfelder Laientheater Klub ihr schauspielerisches Talent auf der Ulmerfelder Schlossbühne. „Die Leute haben voriges Jahr gesagt, dass wir zu wenig Werbung für unser Stück gemacht haben. Die Vorstellungen waren so gut besucht, dass wir sogar ein 10. Mal spielen hätten können. Wir hoffen, dass wir heuer auch wieder so ein großes Publikum haben. Zusätzlich gibt es irrsinnige Verrenkungen, unvorhersehbare Einlagen und eventuell auch augenscheinliche Tatsachen. Lasst euch überraschen“, sagt Obmann Günther Schörkhuber schmunzelnd.

Die Vorverkaufsstellen sind die Volksbank Hausmening und unter www.ulk-theater.com.

Folgende Termine wurden dafür festgesetzt – Beginn ist jeweils um 20:30 Uhr:

Premiere: Mittwoch, 14. Juni

Vorstellungen: Freitag, 16. Juni, Samstag, 17. Juni, Donnerstag, 22. Juni, Freitag, 23. Juni, Samstag, 24. Juni, Donnerstag, 29. Juni, Freitag, 30. Juni und Derniere am Samstag, 1. Juli.

