Etwa 300 Besucher fanden sich heute in der Amstettner Johann-Pölz-Halle ein. Sie waren dabei, als Christian Haberhauer (ÖVP) vom neuen Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt wurde. Damit steht erstmals seit 1965 kein roter Bürgermeister mehr an der Spitze der Bezirkshauptstadt. 25 der 41 anwesenden Gemeinderäte wählten Haberhauer.

Auszug aus Christian Haberhauers Ansprache nach seiner Wahl:

„Mit dieser Wahl schlagen wir ein neues Kapitel in Amstetten auf. Danke an den Gemeinderat für das Vertrauen. Mein Dank gilt insbesondere allen Amstettnern, die mir am 26. Jänner das Vertrauen geschickt haben. Dieses Vertrauen der Amstettner Bevölkerung erfüllt mich mit großer Freude, aber auch mit Stolz und Demut. Ich werde mit diesem Vertrauensvorschuss gewissenhaft umgehen. Ich bedanke mich persönlich bei Frau Ursula Puchebner für die geleistete Arbeit. Dieser Dank gilt allen Mandataren der vergangenen fünf Jahre, besonders aber jenen, die ausgeschieden sind.

In Amstetten wurde vieles geschaffen, vieles war gut, vieles bietet eine gute Basis. Aber manches kann man besser machen. Ein frischer Wind wird nötig sein, um Amstetten weiterzuentwickeln. Veränderung schafft Hoffnung, aber auch Sorgen. Veränderung lässt sich aber nicht aufhalten. Seien Sie versichert, dass ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Und primär dort Veränderung initialisieren werden, wo wir am meisten bewegen können. Ein neues Kapitel bietet viele neue Chancen. Ich möchte mich bei allen Gemeinderäten für euer Engagement bedanken. Danke, dass sie sich bereiterklären, für die Amstettner das Beste zu geben. Das Beste zu geben, das ist mein Anspruch. Ein neues Team bringt sicher auch neue Ideen. Eine Initiative möchte ich aufgreifen: Wir werden für Preinsbach und Eisenreichdornach den Ortsvorsteher installieren. Das wird bei Gelegenheit sofort umgesetzt. Ein erster Schritt wird unsere Arbeit der nächten Monate prägen. Der Kassasturz soll Klarheit bringen, was möglich ist. Sobald wir wissen, wie es um die Finanzen steht, werden wir die Projekte eintakten und in die Umsetzung bringen. Wer mich kennt, der weiß, Handschlagqualität ist mir wichtig. Ich habe versprochen, Amstetten wieder besser zu machen. So bleibt mir nur noch eines zu sagen: Es gibt viel zu tun, packen wir es an.“

Die Vizebürgermeister sind...

Aus den Reihen der Stadträte wählten die Gemeinderäte die drei Vizebürgermeister. 1. Vizebürgermeister ist Markus Brandstetter (ÖVP). Er erhielt 26 der 31 gültigen abgegebenen Stimmen (zehn der 41 Stimmen waren ungültig, fünf erhielt Heinz Ettlinger, ebenfalls ÖVP). Das Amt des 2. Vizebürgermeisters wird Gerhard Riegler (SPÖ) ausführen. Bei seiner Wahl waren 37 von 41 abgegebenen Stimmen gültig. Davon fielen 36 Stimmen auf Riegler und eine Stimme auf Elisabeth Asanger (ebenfalls SPÖ). Dritter Vizebürgermeister ist Dominic Hörlezeder (Grüne). Er erhielt 36 gültige Stimmen (fünf ungültig). Alle drei nahmen die Wahl an.

Zu den Stadträten wurden gewählt:

Markus Brandstetter, Doris Koch, Peter Pfaffeneder, Heinz Ettlinger, Stefan Jandl (alle ÖVP)

Gerhard Riegler: Elisabeth Asanger, Beate Hochstrasser, Bernhard Wagner (alle SPÖ) und

Dominic Hörlezeder (Grüne)

