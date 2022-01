Senioren-Tagesbetreuung in Amstetten geplant

In der Dezembersitzung hat der Amstettner Gemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Senioren-Tagesbetreuung gefasst. In der Vorwoche verschafften sich Vertreter der Stadtgemeinde in St. Georgen am Ybbsfelde einen Überblick darüber, wie ein solches Angebot organisiert werden kann.

Lesezeit: 1 Min Red. Amstetten