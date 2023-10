Aus Mostheurigem soll Tagesbetreuungstätte für Senioren werden

Spätestens mit Ende des Jahres wird Mostbaron Josef Zeiner seinen Mostheurigen schließen und ist mit dem Vorschlag an die Gemeinde herangetreten, diesen doch künftig als Standort für eine Tagesbetreuung von Seniorinnen und Senioren zu nutzen. „Meine Frau Aloisia hatte die Idee. Wir waren mit unserem Betrieb immer innovativ und haben leider vergeblich nach einem Betreiber gesucht. In der Gastronomie ist es derzeit eben sehr schwierig. Die Idee, dass dann ältere Leute hier den Tag verbringen und ein Beschäftigungsprogramm haben, die früher auch schon unsere Gäste waren, gefällt uns“, sagt Zeiner.

„Der Bedarf ist in der Gemeinde und in der Region sicher gegeben. Wir haben daher mit Karin Ebner Kontakt aufgenommen, die die Tagesbetreuungseinrichtung in St. Georgen am Ybbsfelde leitet, und sie gebeten, für uns ein Konzept auszuarbeiten. Sobald dieses vorliegt, werden wir mit dem Land Kontakt aufnehmen und unser Projekt vorstellen“, sagt Bürgermeister Fritz Pallinger.

Auch eine Besichtigung der Räumlichkeiten hat es bereits gegeben. Der Mostheurige könnte ohne große Umbauarbeiten als Ort für die Tagesbetreuung genutzt werden. „Es ist ja eine Küche vorhanden, die man umgestalten muss, und auch einen Teil der Einrichtung muss man anpassen, um Rückzugsräume zu schaffen. Aber insgesamt wäre das ohne große finanzielle Investitionen möglich“, berichtet der Ortschef.

Betreiber der Tagesbetreuung, wenn das Land grünes Licht gibt, soll ein Verein sein, der erst gegründet werden muss. Die Leitung der Einrichtung würde Karin Ebner zusätzlich zu jener in St. Georgen am Ybbsfelde übernehmen. Pallinger ist zuversichtlich, dass das Projekt umgesetzt werden kann.