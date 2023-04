Auferstehung der 50er und 60er in Amstetten

„Das sind die Hits, die wir Fans von Rock´n Roll und Blues, von den Roaring Fifties bis zu den Rocking Sixties, so gerne hören“, betonte ein weit angereister Fan zum beeindruckenden Konzert „The Show of Las Vegas“ in der vollen Pölz-Halle.

Mit hohem Tempo und viel Augenzwinkern starteten „The Ridin' Dudes & Dennis Jale“ und das Symphonische Orchester unter Leitung von Robert Pussecker eine Zeitreise quer durch die Pop-Geschichte. Mit spitzbübischen Grinser, unglaublichen Elan und heiteren Sprüchen aus seiner „wilden“ Zeit sang Dennis Jale stimmkräftig durch die Highlights der Epochen. Darunter Hits von Elvis, Chuck Berry, CCR, Johnny Cash und Simon & Garfunkel. Das alles im Einklang mit der Band und dem Orchester.

Man konnte es kaum glauben, welche Bühnen-Power sich entwickelte. Ein gelungener Abend einer Kooperation, die die unvergessliche Musik der fünfziger und sechziger Jahre auferstehen ließ.

