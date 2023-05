Erfolgreiches Debüt der „Ostpartie“ in Amstetten

In der rund dreistündigen atemberaubenden Show der Ostpartie fehlten weder die größten Hits und Gassenhauer wie „Feuer“, „Radl nach Rio“, „Arbeit“, „Chili con Carne“, „I hea di klopfn“, „Da Joker“ oder „57er Chevy“, noch Kult-Songs wie „Kilo“, „Stern vom Praterstern“, „Neiche Schoin“, „Nochtschicht“ oder „Na, so wirst ned oid“. Die legendären Einleitungen und Conferencen des Dr. Kurt Ostbahn gab es zum Gaudium des Publikums natürlich obendrein.

Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig war. Natürlich durfte auch nicht - speziell beim Debüt - das Lied "Frag ned wos muagn is" fehlen, in welchem der Ostbahn-Kurti Amstetten textlich verewigt hatte.

Bereits fixierte Auftritte der Ostpartie gibt es nun am Scheibbser Stadtfest am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr, am Donauländefestival in Klein Pöchlarn am Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr und in der Szene Wien im Rahmen der „Soundgarden“ Open-Air-Konzerte am Freitag, 25. August, ab 18 Uhr.

